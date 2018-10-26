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26-летний сын владельца «Интера» стал президентом «нерадзурри»
Мужчина добился всего сам.
Бывший владелец «Интера» Эрик Тохир ушел с поста президента клуба. Новым главой «нерадзурри» стал Стивен Чжан, который входил в совет директоров миланцев.
Об этом сообщил официальный сайт «черно-синих».
26-летний бизнесмен – сын миллиардера Чжана Цзидуна, основателя и руководителя холдинга Suning Group, который владеет «Интером». Стивен стал самым молодым президентом в истории «Интера».
- Тохир стал совладельцем «нерадзурри» в октябре 2013 года.
- После ухода с поста президента индонезиец готов продать 31% акций клуба.
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