Криштиану Роналду прошил кипера «Эмполи» с точки, а затем запилил мощнейший скример с линии штрафной
Было 0:1, стало – 2:1.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в гостевом матче чемпионата Италии против «Эмполи».
На 54-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев Роналду реализовал пенальти после нарушения на Пауло Дибале.
А спустя 15 минут Криштиану вывел туринцев вперед после сочного удара в дальний верхний угол с двадцати метров.
Единственный мяч у хозяев забил Франческо Капуто – получилось тоже очень красиво.
- Для Роналду эти голы стали шестым и седьмым в чемпионате Италии в девяти играх.
- К бомбардирским подвигам он прибавил еще и пять ассистов.
- «Ювентус» лидирует в Серии А, опережая «Наполи» на 7 очков (у неаполитанцев игра в запасе).
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