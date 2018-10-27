Криштиану Роналду прошил кипера «Эмполи» с точки, а затем запилил мощнейший скример с линии штрафной

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в гостевом матче чемпионата Италии против «Эмполи».

На 54-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев Роналду реализовал пенальти после нарушения на Пауло Дибале.

А спустя 15 минут Криштиану вывел туринцев вперед после сочного удара в дальний верхний угол с двадцати метров.

Единственный мяч у хозяев забил Франческо Капуто – получилось тоже очень красиво.

Для Роналду эти голы стали шестым и седьмым в чемпионате Италии в девяти играх.

К бомбардирским подвигам он прибавил еще и пять ассистов.

«Ювентус» лидирует в Серии А, опережая «Наполи» на 7 очков (у неаполитанцев игра в запасе).

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