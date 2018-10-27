Twitter

Криштиану Роналду прошил кипера «Эмполи» с точки, а затем запилил мощнейший скример с линии штрафной

Роналду прошил кипера «Эмполи» с точки, а затем запилил мощнейший скример с линии штрафной
Eurosport

1 час назад

Было 0:1, стало – 2:1.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в гостевом матче чемпионата Италии против «Эмполи».

На 54-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев Роналду реализовал пенальти после нарушения на Пауло Дибале.

А спустя 15 минут Криштиану вывел туринцев вперед после сочного удара в дальний верхний угол с двадцати метров.

Единственный мяч у хозяев забил Франческо Капуто – получилось тоже очень красиво.

  • Для Роналду эти голы стали шестым и седьмым в чемпионате Италии в девяти играх.
  • К бомбардирским подвигам он прибавил еще и пять ассистов.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А, опережая «Наполи» на 7 очков (у неаполитанцев игра в запасе).
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Безупречное выступление Туктамышевой на Skate Canada, к которому теперь стремится Медведева

01:24
Популярные видео
«Бекао введет чит HESOYAM, Хулена снимут прямо в перерыве». 6 аргументов против Вальверде и Лопетеги
1 369 просмотров6 ч
«Сан-Хосе» так и не научился пробивать буллиты – 0 шайб и поражение
 191 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться