Роналду – об обвинениях: «Люди, которые пытаются превратить мою жизнь в цирк, узнают правду»

Криштиану Роналду рассказал, как на него повлияли обвинения в изнасиловании Кейт Майорги – по ее версии, в 2009-м году футболист до нее домогался.

«Разумеется, эта история вмешалась в мою личную жизнь. У меня есть партнерша, четверо детей, стареющая мать, сестры, брат – семья, с которой я очень близок. Что уж говорить о моей репутации, которую некоторые посчитали бы образцовой. Представьте, что происходит с тем, кого обвинили в изнасиловании – неважно, виноват он или нет. Я знаю, кто я и что я сделал. Правда выйдет наружу. Люди, которые пытаются сегодня разоблачить меня и превратить мою жизнь в цирк, увидят правду.

Я рассказал обо всем Джорджине. Мой сын Криштиану-младший (Прим. Eurosport – ему 8 лет) еще слишком мал, чтобы понять такие вещи. Хуже всего дела обстоят с моими сестрами и мамой: они ошеломлены и очень злы одновременно. Я впервые вижу их такими», – рассказал Криш в интервью France Football.

В недавней инстаграм-трансляции Роналду рассказал, что обвинения Кейт – «фейк ньюс».

Адвокат Майорги заявил, что Кейт звонила еще одна девушка, которая рассказала о приставаниях Криша.

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