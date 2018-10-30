Getty Images

Криштиану Роналду обошел певицу Селену Гомес и стал самым популярным в инстаграме

Роналду обошел Селену Гомес и стал самым популярным в инстаграме
Eurosport

29 мин. назад

Еще одно великолепное достижение.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду собирает все рекорды как на поле, так и за его пределами.

29 октября число подписчиков в инстаграме страйкера достигло 144 332 498 человек, сообщает JustJared. Это самый высокий показатель среди пользователей социальной сети. Предыдущий рекорд – 144 318 439 фолловеров – принадлежал американской поп-певице Селене Гомес.

Действительно, как можно не быть подписанным на инстаграм Криша, когда там есть такая прекрасная Джорджина.

  • 11 октября Селену госпитализировали с нервным срывом – вряд ли она в ближайшее время снова обгонит Роналду по подписчикам.
  • На счету Роналду 7 мячей в Серии А. Тут он уступает только нападающему «Дженоа» Кшиштофу Пёнтеку.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Без Радулова «Даллас» не совладал с кризисным «Детройтом»

02:27
Популярные видео
Вилья очень трудовым голом завершил регулярный чемпионат MLS
1 909 просмотров10 ч
В Грайса вселился Гашек, и тот грандиозными сэйвами остановил «Каролину»
 812 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться