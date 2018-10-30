Криштиану Роналду обошел певицу Селену Гомес и стал самым популярным в инстаграме

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду собирает все рекорды как на поле, так и за его пределами.

29 октября число подписчиков в инстаграме страйкера достигло 144 332 498 человек, сообщает JustJared. Это самый высокий показатель среди пользователей социальной сети. Предыдущий рекорд – 144 318 439 фолловеров – принадлежал американской поп-певице Селене Гомес.

Действительно, как можно не быть подписанным на инстаграм Криша, когда там есть такая прекрасная Джорджина.

11 октября Селену госпитализировали с нервным срывом – вряд ли она в ближайшее время снова обгонит Роналду по подписчикам.

На счету Роналду 7 мячей в Серии А. Тут он уступает только нападающему «Дженоа» Кшиштофу Пёнтеку.

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