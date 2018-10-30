Хитрый Марцело Брозович повторил трюк с подкатом под стенку из матча с «Барсой» уже в Италии

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович вновь исполнил необычный прием при исполнении штрафного соперником.

В матче чемпионата Италии против «Лацио» хорват в момент удара подкатился под стенку, чтобы мяч не прошел под подпрыгнувшими игроками. Пятью днями ранее Брозович уже делал такой трюк в матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Матч закончился разгромной победой миланцев – 3:0.

На счету Брозовича второй гол.

Подобный трюк иногда делает полузащитник «Спартака» Фернандо, вставая на колено и перекрывая пространство под стенкой ногой.

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