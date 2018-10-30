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Хитрый Марцело Брозович повторил трюк с подкатом под стенку из матча с «Барсой» уже в Италии

Хитрый Брозович повторил трюк с подкатом под стенку из матча с «Барсой» уже в Италии
Eurosport

1 час назадОбновлено 32 мин. назад

Назовут ли его в честь хорвата?

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович вновь исполнил необычный прием при исполнении штрафного соперником.

В матче чемпионата Италии против «Лацио» хорват в момент удара подкатился под стенку, чтобы мяч не прошел под подпрыгнувшими игроками. Пятью днями ранее Брозович уже делал такой трюк в матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

  • Матч закончился разгромной победой миланцев – 3:0.
  • На счету Брозовича второй гол.
  • Подобный трюк иногда делает полузащитник «Спартака» Фернандо, вставая на колено и перекрывая пространство под стенкой ногой.
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