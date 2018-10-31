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Криштиану Роналду: «Только я и Месси способны играть на самом высоком уровне более десяти лет»

Роналду: «Только я и Месси способны играть на самом высоком уровне более десяти лет»
Eurosport

1 час назад

Редкие слова Криша, где он ставит Лео на уровень с собой.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что только два футболиста в мире способны находится в топе длительное время. Разумеется, один из них – он сам.

«Сколько игроков может играть на самом высоком уровне более десяти лет? Давайте будем честны, только двое: Месси и я», – цитирует Роналду O Jogo.

  • Роналду и Месси завоевали по 5 «Золотых мячей». Последний раз награду не из этой двоицы брал Кака в 2007 году.
  • По версии букмекеров, в 2018 году наибольшие шансы стать лучшим футболистом мира у полузащитника Луки Модрича.
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