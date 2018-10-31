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Криштиану Роналду: «Я никогда не работал так усердно, как в «Ювентусе»

Роналду: «Я никогда не работал так усердно, как в «Ювентусе»
Eurosport

31 мин. назад

Пока ему все нравится.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями о первых месяцах в туринском клубе.

«Я никогда не работал так усердно, как здесь. У меня отличные отношения с Аллегри. Он забавный, но в тоже время он настоящий профессионал, как и клуб в целом. Я говорю об этом, потому что такое окружение очень подходит мне», – цитирует Роналду TuttoJuve.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
  • В десяти матчах Серии А он забил 7 мячей и сделал 5 ассистов.
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