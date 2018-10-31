Криштиану Роналду: «Я заслужил «Золотой мяч»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что достоин в шестой раз стать лучшим игроком Европы.

«Я много раз говорил, что выигрыш шестого «Золотого мяча» не является для меня навязчивой идеей. Я вообще не ставлю вопрос таким образом. Уже сейчас очевидно, что я – один из сильнейших футболистов в истории.

Конечно, я хочу выиграть шестой «Золотой мяч» – я бы соврал, сказав, что не хочу. Я работаю над тем, чтобы забивать голы и выигрывать матчи – и, соответственно, работаю над тем, чтобы взять эту награду. Но навязчивой идеи здесь нет.

Я думаю, что заслужил выиграть «Золотой мяч», – приводит слова Роналду France Football.

Криштиану выигрывал «Золотой мяч» в 2007, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

За последние 10 лет награду выигрывали только два футболиста – Криштиану Роналду и Лионель Месси (по 5 раз).

Криштиану Роналду: «Только я и Месси способны играть на самом высоком уровне более десяти лет»

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