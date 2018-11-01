Чемпион мира Винченцо Яквинта получил 2 года тюрьмы за незаконное хранение оружия

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта приговорен к двум годам лишения свободы.

Как пишет Football Italia, в декабре 2015 года Яквинту обвинили в хранении огнестрельного оружия и связях с организованной преступной группировкой Ндрангетой из Калабрии. Кроме Винченцо, в связях с мафиози обвинили его отца и еще целый ряд человек – в общей сложности 148.

30 октября суд снял с Яквинты обвинения в пособничестве мафии, но приговорил в двум годам тюрьмы за незаконное хранение оружия – револьвера Magnum, пистолета Browning и 126 патронов. Отец футболиста просто так не отделался: его признали виновным в связях с преступностью, он получил наказание в виде 19 лет за решеткой.

Согласно итальянскому законодательству, Яквинта не сядет в тюрьму, пока не воспользуется всеми возможностями обжаловать приговор. Отца Винченцо закроют под стражу либо под домашний арест – его преступление носит куда более серьезный характер.

В 2006 году Яквинта в составе сборной Италии стал чемпионом мира.

В течение карьеры Винченцо выступал за «Реджоло», «Падову», «Кастель-ди-Сангро», «Удинезе», «Ювентус» и «Чезену». В 2012-м Яквинта стал чемпионом Италии.

L'Equipe: Неймару грозит 6 лет тюрьмы за мошенничество при трансфере из «Сантоса» в «Барселону»

Подписывайся на наш ВК