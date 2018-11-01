Криштиану Роналду грозит пожизненное. Но почему об изнасиловании Кэтрин Майорги все молчат?

28 сентября в Der Spiegel вышел материал размером с Крымский мост с открытыми обвинениями Криштиану Роналду в изнасиловании. Косвенных доказательств и ярких фактов уже достаточно, чтобы понимать – предполагаемая жертва португальца Кэтрин Майорга разделила его жизнь на до и после.

Следующие полторы недели Криштиану раздавал оптимистичные интервью, получал с одной стороны выговор от Nike и EA Sports, а с другой – поддержку «Ювентуса», семьи, сборной и даже премьер-министра Португалии.

И все закончилось. Кто-то изредка подкидывает дровишки, но скандал не полыхает, а тлеет.

Криштиану РоналдуPA Sport

С середины октября такой темы нет в информационном пространстве. Когда Роналду кладет очередной кликбейт-гол в Серии А, даже самые злые и жесткие твиттеры не шутят о том, что Криш изнасиловал «Эмполи». Люди забыли о том, что у португальца был секс-скандал – появились свежие новости, Криштиану вернулся к работе и кладет мячи в Италии, все по-старому.

Примерно то же сейчас с Кокориным и Мамаевым – громыхающий кейс со стулом, эфиры в ток-шоу на федеральных каналах и плавное затухание. Но у них банально нет новых фактов, есть ситуация – они сидят в «Бутырке», и ничего не происходит. Медиа вымучивают поводы, чтобы написать о футболистах-зэках, поэтому выискивают их сокамерников в майке «Спартака», мучают ЛДПР и Рамзана Кадырова, чтобы подсосаться к теме.

С Роналду такой засухи нет, даже наоборот, есть куча неосвещенных тем. 4 октября адвокаты Кэтрин Майорги провели пышную пресс-конференцию, на которой объявили: Криш, у тебя 20 дней, чтобы ответить на наш иск в суд Невады. Срок давно истек – где результаты? Защитник португальца приходил к следователям и вышел довольным с уверенностью, что клиента оправдают. Но давал ли футболист показания? Подтвердил, что давал 260 тысяч евро за молчание?

Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Или, например, те же адвокаты Майорги сказали, что к ним обратились еще три возможные жертвы Криштиану. Что они им сказали? Предоставили ли доказательства или улики? Переживают ли ту ситуацию так же, как вогнавшая себя в депрессию Кэтрин?

Девушка и ее юристы вчистую проигрывают медиавойну суперзвезде «Ювентуса». Примерно раз в неделю, по графику стирки полотенец в ванной, Роналду отвечает на вопросы или рассказывает сам, как он ни в чем не виноват, как страдают его родственники, как правда наконец-то восторжествует, и все поймут, что он на самом деле не насильник.

Параллельно с этим Майорга с адвокатами провалились под землю. После той пресс-конференции в Лас-Вегасе они не выпустили ни одного громкого заявления и больше никак не противостояли Роналду в публичном поле. Девушка не хочет появляться перед публикой – окей, но она же может рассказать тому же Der Spiegel, как изменилась жизнь после громкого признания. Но нет, вместо этого затворничество где-то за пределами Невады и тихое шелестение бумажками.

Кэтрин тяжело, поскольку в футбольном мире ее никто не поддерживает. Ни один игрок, тренер, президент, даже самые отчаянные вроде Балотелли, Джоуи Бартона или Де Лаурентиса не засомневались в позиции Роналду. Ни один человек из этого бизнеса абсолютно не допускает того, что Криштиану может быть виновен. В официальных пресс-релизах есть сноски о том, что крупные корпорации ждут результатов расследования, но до тех пор в бумагах нет даже оттенка неправоты футболиста.

Вероятно, это связано с опасностью судебных исков. Португальская газета Correio da Manha уже написала, что это «Реал» заставил Роналду заплатить Майорге – спустя сутки «Мадрид» официально потребовал от редакции опровержения. Но вряд ли хоть кто-то всерьез считает, что Криштиану злорадно вспомнит о нем после выигрыша дела и снятия обвинений.

Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Нет, никому банально не хочется лезть в бьющую по имиджу грязь, ссориться с Роналду и потом отвечать за слова. От средних футболистов любая критика Криша будет звучать как зависть, а близкие по уровню звезды типа Погба или Гризманна, видимо, считают, что с мутными делами лучше не связываться. Единственный топ-плохиш, который реально способен на громкую цитату, играл с португальцем девять лет, и поэтому у Серхио Рамоса нет публичного мнения на этот счет.

Движение против положительного имиджа Роналду очень помогло бы Кэтрин Майорге. В деле против Харви Вайнштейна, которое в том числе спровоцировало на новый судебный процесс саму Кэтрин, важным катализатором было количество признаний, открывшихся после самого первого материала The New York Times. Когда актрисы увидели поддержку их позиции, то вывалили в прессу новые камни и утопили кинопродюсера.

Сейчас против Криштиану только слова и доказательства Майорги, и, похоже, такая расстановка сил сохранится до самого финала. Если Кэтрин не найдет сторонников, то однозначно превратит судебное решение в новый кейс О Джей Симпсона – куча прямых и косвенных улик против известного спортсмена, но его оправдывают под давлением общественного мнения.

Роналду удачно и тонко склоняет аудиторию на свою сторону. Такими темпами через несколько месяцев он сам свернет тему об изнасиловании, потому что все и так поверили: ничего не было, девушка все придумала в алкогольном бреду. У Майорги больше не будет поддерживающих ее адвокатов, зато останутся растущая депрессия и посттравматическое расстройство. А нужно все лишь действовать и хотя бы не молчать.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

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