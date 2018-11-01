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Винченцо Яквинта: «Меня наказали за мое происхождение, а ведь я чемпион мира»

Яквинта: «Меня наказали за мое происхождение, а ведь я чемпион мира»
Eurosport

1 час назад

Никакого уважения к регалиям.

Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта недоволен приговором за незаконное хранение оружия.

«Это позор! Они разрушили мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Я страдаю как загнанный пес уже четвертый год, как и моя семья и дети.

Мы даже названия «Ндрангета» не слышали. Мою жизнь разрушили ни за что. Меня признали виновным, потому что я из Калабрии, а ведь я чемпион мира. Приговор вынесли без какого-либо суда», – цитирует Яквинту Football Italia.

  • Бывшего форварда приговорил к двум годам тюрьмы.
  • Яквинта родился в Калабрии, где и возникла Ндрангета – мафиозная группа, в связях с которой и обвиняют Винченцо.

Чемпион мира Яквинта получил 2 года тюрьмы за незаконное хранение оружия

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