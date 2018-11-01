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Кристиан Вьери: «Сейчас нужно просто хорошо вести инстаграм, чтобы быть нападающим»

Вьери: «Сейчас нужно просто хорошо вести инстаграм, чтобы быть нападающим»
Eurosport

34 мин. назад

Итальянец недоволен новым поколением.

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери раскритиковал молодых форвардов.

«Сейчас нужно просто хорошо вести инстаграм, чтобы быть нападающим. Больше не нужно забивать 30 голов, не нужно забивать каждое воскресенье.

Раньше, если ты не забивал, то на следующий день запирался и разбирал свои ошибки, пытался стать лучше. Такого больше нет. Наше поколение было одержимо голами, особенно нападающие», – сказал Вьери в эфире Radio Deejay.

  • Вьери становился лучшим бомбардиром чемпионатов Италии и Испании.
  • На инстаграм Кристиана подписаны 1,9 миллиона человек.
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