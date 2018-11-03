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Луиш Фигу: «Роналдо был лучше в штрафной площади, чем Криштиану Роналду»

Фигу: «Роналдо был лучше в штрафной площади, чем Криштиану»
Eurosport

1 час назад

Бывший капитан сборной Португалии сделал выбор между двумя легендами.

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу считает легендарного форварда сборной Бразилии Роналдо более сильным игроком штрафной площади, чем Криштиану Роналду.

«И Криштиану, и Роналдо – это нападающие, которые производят на тебя глубокое впечатление. При выборе между ними все зависит от многих факторов. Криштиану способен забить много мячей головой. Пока его карьера все еще продолжается, я скажу, что Роналдо был лучше, чем он, если мы говорим об игре в штрафной площади.

Оба они гарантируют тебе много забитых мячей, в какой бы команде ни выступали. Все, что нужно сделать – это отдать им точный пас, а дальше они разберутся», – приводит слова Фигу AS.

  • Фигу поиграл как с Роналдо, так и с Роналду: с первым они пересекались в «Барселоне» и «Реале», со вторым – в сборной Португалии.
  • В чемпионате Италии-2018/19 Криштиану Роналду отыграл за «Ювентус» 10 матчей и забил 7 мячей.

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