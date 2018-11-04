Eurosport

«Марсианин. Сильнейший игрок в мире». «Ювентус» поздравил Криштиану Роналду с 400 голами в топ-лигах

«Марсианин. Сильнейший игрок в мире». «Ювентус» поздравил Роналду с 400 голами в топ-лигах
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Статистика португальца поражает воображение.

В прошедшем октябре форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 400 мячей в пяти сильнейших чемпионатах Европы. На данный момент на счету португальца уже 402 гола (311 за «Реал», 84 за «Манчестер Юнайтед» и 7 – за «Ювентус»).

Перед матчем 11-го тура Серии A против «Кальяри» президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вручил Роналду памятную футболку с числом 400 на спине.

«Марсианин! Сильнейший игрок в мире!» – прокомментировала достижение Криштиану пресс-служба «Ювентуса».

  • «Ювентус» выиграл у «Кальяри» со счетом 3:1, на счету Роналду голевая передача.
  • «Бьянконери» лидируют в чемпионате Италии с 31 баллом в активе. У «Интера» и «Наполи» – по 25 очков.

Роналду фолловит неизвестных людей в твиттере. Никто не знает, зачем он это делает

Подписывайся на нас ВК

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Степанова и Букин станцевали под стильный блюз и впервые победили на Гран-при среди дуэтов

07:39
Популярные видео
Загитова в драматическом образе Кармен положила соперниц на лопатки
3 388 просмотров14 ч
«Ванкувер» и «Колорадо» настреляли 12 шайб. Угадай, в чьи ворота влетела 13-я в овертайме?
 578 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться