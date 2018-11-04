Бешеный гол футболистки «Милана» в ворота «Ювентуса», который не каждый мужчина повторит

4 ноября произошло то, что пока возможно только в женской Серии А – «Милан» изничтожил «Ювентус» со счетом 3:0.

Второй мяч «россонери» на 60-й минуте положила итальянка с прекрасным именем Валентина. У футболистки вышел неплохой низкий черпачок – кипер «Ювентуса» не разгадала направление мяча и прыгнула в противоположную сторону.

24-летняя спортсменка наколотила 8 мячей в 5 матчах – у Дибалы и Игуаина их меньше даже на двоих.

Более того, женский «Милан» возглавляет таблицу чемпионата. «Ювентус» идет следом с отрывом в 3 очка.

Мужские составы «Милана» и «Ювентуса» сцепятся 11 ноября. Начало в 22:30.

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