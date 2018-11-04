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Кипер «Кьево» потащил сложнейший удар, но Джаккерини испортил сэйв сезона жутким автоголом
Осталось только нервно хихикать.
«Кьево» отважно барахтался против «Сассуоло», но проиграл 0:2 в матче 11-го тура чемпионата Италии
На 93-й минуте кипер «Кьево» Стефано Соррентино мастерски выручил команду, отбив сложный ближний удар в упор от Доменико Берарди.
Но напарник Соррентино Эмануэле Джаккерини попытался подчистить зону, не справился с управлением, и мяч таки шлепнулся в сетку «Кьево».
- «Сассуоло» ютится на 5 строчке чемпионата Италии, а «Кьево» с -1 баллом расплачивается за прежние грешки на дне таблицы.
- Джаккерини – двукратный чемпион Италии в составе «Ювентуса».
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