Кипер «Кьево» потащил сложнейший удар, но Джаккерини испортил сэйв сезона жутким автоголом

«Кьево» отважно барахтался против «Сассуоло», но проиграл 0:2 в матче 11-го тура чемпионата Италии

На 93-й минуте кипер «Кьево» Стефано Соррентино мастерски выручил команду, отбив сложный ближний удар в упор от Доменико Берарди.

Но напарник Соррентино Эмануэле Джаккерини попытался подчистить зону, не справился с управлением, и мяч таки шлепнулся в сетку «Кьево».

«Сассуоло» ютится на 5 строчке чемпионата Италии, а «Кьево» с -1 баллом расплачивается за прежние грешки на дне таблицы.

Джаккерини – двукратный чемпион Италии в составе «Ювентуса».

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