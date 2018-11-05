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France Football: в ближайшее время Арсен Венгер возглавит «Милан»

France Football: в ближайшее время Венгер возглавит «Милан»
Eurosport

47 мин. назад

Легендарный коуч нашел новую работу.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер близок к тому, чтобы занять аналогичную должность в «Милане».

По данным France Football, «Милан» провел переговоры с Венгером, и француз дал согласие стать главным тренером «россонери» – на этой должности он сменит итальянца Дженнаро Гаттузо.

На выбор «Милана» повлиял тот факт, что владельцы клуба Пол и Гордон Сингеры болеют за «Арсенал».

  • Семья Сингеров руководит компанией Elliott Management – именно ей принадлежат «россонери».
  • По ходу нынешнего сезона к «Милану» присоединился исполнительный директор Иван Газидис, с которым Венгер долгие годы сотрудничал в «Арсенале».

Венгер: «Возможно, моя самая большая ошибка – 22 года в одном клубе»

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