Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер – о слухах про «Милан»: «Это фейк ньюс»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи о переговорах с итальянским «Миланом».

«Единственное, что могу сказать, – это фейк ньюс. Если бы я подписал какой-то контракт, я бы вам сказал, но это не так. Не могу справиться со слухами, мне подвластно лишь то, что я действительно делаю в жизни. Сейчас я сконцентрирован лишь на одном – хорошо работать на beIN Sports [катарском телеканале], и это не так-то просто!» – сказал Венгер.

Ранее источники France Football сообщали, что Арсен провел переговоры с «Миланом» и возглавит итальянский клуб после скорой отставки Дженнаро Гаттузо. «Россонери» остановились на кандидатуре француза, потому что владельцы Пол и Гордон Сингеры болеют за «Арсенал».

Венгер не выходил на биржу труда 22 года, потому что до 2018 года работал в лондонском «Арсенале».

Венгер сказал, что вернется в 2019-м. Лучше пенсия, чем забвение

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте