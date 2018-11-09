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«Она выглядит страшнее, чем Рой Кин в лучшие годы». Роналду и Джорджина завели домашнего питомца

«Она выглядит страшнее, чем Рой Кин в лучшие годы». Роналду и Джорджина завели домашнего питомца
Eurosport

1 час назад

В семье Криша пополнение.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес завели кошку.

По информации The Sun, бесшерстная котейка породы сфинкс обошлась Криштиану в 2600 фунтов (3000 евро). Как пишет английское издание, новый член семьи Роналду «выглядит страшнее, чем Рой Кин в свои лучшие годы».

  • В четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов Роналду забил мяч в ворота «Манчестер Юнайтед», но «Ювентус» проиграл (1:2).
  • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 млн евро.

Лингард не заценил пресс Роналду и показал свой – там тоже стиральная доска

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