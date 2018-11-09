8 спален, комната трофеев и личное футбольное поле. Дома Роналду в Манчестере, Мадриде и Турине

Манчестер

Криштиану Роналду уехал из Англии в 2009 году – после шести сезонов в «Юнайтед». В Манчестере португалец не только сделал себе имя, но и капитал: 22-летний парень легко выложил 4,4 миллиона евро за собственный дом в Чешире. Правда, это случилось всего за 18 месяцев до перехода в «Реал».

Классически трехэтажный особняк из красного кирпича расположен в тихом месте. В нем есть гараж на три машины, по-британски снобская подъездная аллея и большая придомовая территория – огромная лужайка окружена деревьями. В отдельной пристройке находится то, что Роналду оборудует в каждом доме, в котором живет, – спортзал. В первом особняке Криша упор был сделан на восстановление: бассейн, сауна и паровая комната, джакузи. Кроме того, в доме пять спален, обычный тренажерный зал и собственный кинозал. Соседями вингера были Рио Фердинанд и бывший игрок «Арсенала» и «Ювентуса» Дэвид Платт, работавший тренером в «Ман Сити».

Когда «МЮ» и «Реал» договорились о трансфере, португалец выставил дом на продажу. Благодаря имени Роналду цена на дом за год выросла на миллион евро, а за покупку развернулась борьба между футболистами. Причем на особняк претендовали в основном игроки «Ман Сити» – Тевес, Адебайор, Барри и Коло Туре, который якобы предложил на двести тысяч евро больше запрашиваемой цены.

«Если дом купит другой футболист, ему будут завидовать всей командой», – комментировал продажу агент по недвижимости. Но в результате Криш расстался с особняком только в 2013 году, продав за ту же сумму, что и купил – 4,4 миллиона евро. Причиной расставания игрока со зданием якобы стали натянутые отношения с соседями. Кто въехал в дом, не уточняется.

Мадрид

Португалец выбрал новый дом в самом богатом районе Мадрида – Ла Франка. Если Роналду выглядит мажором, который сорит кэшем, то на деле португалец очень экономный: в районе, где лучшие дома стоят от 11 до 20 миллионов евро, Криш выбрал хибару за пять мультов.

В мадридской вилле Роналду было семь спален, восемь ванных. Трофеи португальца жили в отдельном помещении, а дети развлекались в большой игровой комнате. Ключевым параметром дома, как всегда, стал спортзал. Испанские медиа называли личную тренажерку Криша произведением искусства – в ней больше железа, чем у многих клубов Испании на базах. Бассейн – в два раза больше манчестерского – теперь располагался на улице. Общая площадь виллы составляет четыре тысячи квадратных метров – все 22 автомобиля португальца влезли без проблем.

Элитарность мадридской недвижимости Рона зашкаливает. Идея дома принадлежит селебрити в мире архитектуры Хоакину Торресу, обставило виллу агентство A-cero Architects – топовая контора занимается домами богатейших людей Испании.

После девяти лет в потрясающем доме Роналду выставил виллу на продажу. По данным Idealista, Криштиану задолжал Испании 18,8 миллионов евро налогов, и надеется погасить часть долга, продав дом. Кроме того, форвард «Ювентуса» заморозил строительство нового отеля в Мадриде.

Турин

В киноиндустрии каждый новый сиквел должен выкручивать уровень предыдущей части еще сильнее: больше взрывов, больше стрельбы, больше шуток. Роналду давно живет, как в кино, поэтому подчиняется тем же законам: в Турине португалец снял сразу две виллы.

Район Гран Мадре де Дио располагается в самом центре Турина. Это далеко не столица, но фешенебельность все равно зашкаливает: соседями Криша стали глава Fiat Chrysler Джон Элканн и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Этот район выбирали для жизни одни из лучших умов человечества: здесь жили Умберто Эко и Фридрих Ницше.

На этот раз не спортзал играет ключевую роль в выборе дома, а уединенность – к паре домов, в которой теперь живут Роналду, его четверо детей и Джорджина, ведет приватная дорога. Они окружены деревьями, и никто не подберется к семье португальца. При этом виллы расположены на холмах и с них открывается вид на весь Турин.

Стоимость нового дома Роналду неизвестна, но он точно не купил его, а снял. Комплекс гораздо меньше мадридского особняка – всего 800 квадратов. Тренажерный зал, бассейн и сад, чтобы играть с детьми, тоже из райдера не исчезли. Больше всего Кришу понравился ультрасовременный дизайн вилл. В его распоряжении четыре ванные комнаты, шесть спален и огромная терраса, с которой весь Турин лежит у ног португальца.

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