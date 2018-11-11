«Дженоа» и «Наполи» из-за ливня провели матч по водному поло на газоне

В матче при ужасных погодных условиях было сложно забить хоть что-нибудь, но «Дженоа» и «Наполи» сделали это – 1:2 в пользу команды Анчелотти.

В эпизоде ниже видно, как Стефан Омеонга плюхнулся в лужу и поднял тучу брызг. В таком матче термин «нырки» приобретает новое значение.

Из-за погоды пострадали не только итальянцы. В Буэнос-Айресе лили дожди, и финал Кубка Либертадорес перенесли на воскресенье.

«Наполи» занимает третье место в Серии А, «Дженоа» – на 13-м.

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