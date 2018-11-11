Болбой «Дженоа» – «Наполи» с хитрым лицом дал на камеру Жозе Моуринью
Маленький провокатор.
«Наполи» обыграл на выезде «Дженоа» в матче чемпионата Италии со счетом 2:1.
Во время традиционного выведения команд на поле один мальчишка-боллбой со стороны «Наполи» позволил себе шалость. Пока камера поочередно выхватывала пары футболист-боллбой, шкет быстро приложил руку к уху перед объективом, повторяя обсуждаемый жест Жозе Моуринью.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» воспроизвел его в концовке матча ЛЧ «Ювентус» – «МЮ». Манкунианцы вырвали победу на последних минутах, и Особенный захотел еще раз услышать оскорбления со стороны болельщиков «бьянконери».
- 25-го ноября «Наполи» сыграет с «Кьево».
- Следующий соперник «Дженоа» в тот же день – «Сампдория».
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