Болбой «Дженоа» – «Наполи» с хитрым лицом дал на камеру Жозе Моуринью

«Наполи» обыграл на выезде «Дженоа» в матче чемпионата Италии со счетом 2:1.

Во время традиционного выведения команд на поле один мальчишка-боллбой со стороны «Наполи» позволил себе шалость. Пока камера поочередно выхватывала пары футболист-боллбой, шкет быстро приложил руку к уху перед объективом, повторяя обсуждаемый жест Жозе Моуринью.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» воспроизвел его в концовке матча ЛЧ «Ювентус» – «МЮ». Манкунианцы вырвали победу на последних минутах, и Особенный захотел еще раз услышать оскорбления со стороны болельщиков «бьянконери».

25-го ноября «Наполи» сыграет с «Кьево».

Следующий соперник «Дженоа» в тот же день – «Сампдория».

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