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Кипер «Интера» Самир Ханданович – слишком крутой парень. Только гляньте на его двойной сэйв
С такой маневренностью Самира должны позвать на съемки «Человека-паука».
После первого тайма в матче 12-го тура чемпионата Италии «Аталанта» ведет у «Интера» (1:0).
Все бы могло быть куда печальнее, если бы не словенский кипер миланских «нерадзурри». Сперва 34-летний Самир Ханданович, вытянувшись в струнку, потащил сложный дальний удар, а затем, даже не поднявшись, ползком отразил попытку добивания.
Всего в первом тайме Самир совершил 6 сэйвов. Вот еще примеры:
«Интер» при этом ни разу не пробил в створ ворот «Аталанты».
- Ханданович уже может отпраздновать пятилетие выступлений за «Интер».
- Цель «нерадзурри» – подвинуть «Наполи» со второго места таблицы, у «Аталанты» – занять 10-ю строчку, спихнув «Рому».
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