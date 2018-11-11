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Кипер «Интера» Самир Ханданович – слишком крутой парень. Только гляньте на его двойной сэйв

Ханданович – слишком крутой парень. Только гляньте на его двойной сэйв
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

С такой маневренностью Самира должны позвать на съемки «Человека-паука».

После первого тайма в матче 12-го тура чемпионата Италии «Аталанта» ведет у «Интера» (1:0).

Все бы могло быть куда печальнее, если бы не словенский кипер миланских «нерадзурри». Сперва 34-летний Самир Ханданович, вытянувшись в струнку, потащил сложный дальний удар, а затем, даже не поднявшись, ползком отразил попытку добивания.

Всего в первом тайме Самир совершил 6 сэйвов. Вот еще примеры:

«Интер» при этом ни разу не пробил в створ ворот «Аталанты».

  • Ханданович уже может отпраздновать пятилетие выступлений за «Интер».
  • Цель «нерадзурри» – подвинуть «Наполи» со второго места таблицы, у «Аталанты» – занять 10-ю строчку, спихнув «Рому».
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