Гол Роналду, промах Игуаина с точки, класс Манджукича – все краски из матча «Милана» и «Юве»

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде выиграл у «Милана» – 2:0.

Счет во встрече открыл хорват Марио Манджукич – примерно в таком же стиле он в прошлом сезоне забивал на «Сантьяго Бернабеу».

На 41-й минуте бывший форвард «Юве» Гонсало Игуаин смазал пенальти – Войцеx Шченсный перевел мяч в штангу.

Интрига жила до 81-й минуты, когда Криштиану Роналду установил окончательный счет. Голу португальца предшествовал удар в исполнении его соотечественника Жоау Канселу.

Роналду впервые в карьере забил на «Сан-Сиро» – легендарный стадион покорился Кришу с шестой попытки.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице с 34 очками, отрыв от «Наполи» – 6 баллов.

«Милан» идет пятым, на счету «россонери» 21 очко.

«Ман Сити» забил в ворота «МЮ» спустя 44 передачи – это самая длинная комбинация в АПЛ за 3 года

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