Other Agency

Гол Роналду, промах Игуаина с точки, класс Манджукича – все краски из матча «Милана» и «Юве»

Гол Роналду, промах Игуаина с точки, класс Манджукича – все краски из матча «Милана» и «Юве»
Eurosport

10 мин. назад

Команда Макса Аллегри привычно шагает по чемпионскому графику.

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде выиграл у «Милана» – 2:0.

Счет во встрече открыл хорват Марио Манджукич – примерно в таком же стиле он в прошлом сезоне забивал на «Сантьяго Бернабеу».

На 41-й минуте бывший форвард «Юве» Гонсало Игуаин смазал пенальти – Войцеx Шченсный перевел мяч в штангу.

Интрига жила до 81-й минуты, когда Криштиану Роналду установил окончательный счет. Голу португальца предшествовал удар в исполнении его соотечественника Жоау Канселу.

  • Роналду впервые в карьере забил на «Сан-Сиро» – легендарный стадион покорился Кришу с шестой попытки.
  • «Ювентус» лидирует в турнирной таблице с 34 очками, отрыв от «Наполи» – 6 баллов.
  • «Милан» идет пятым, на счету «россонери» 21 очко.

«Ман Сити» забил в ворота «МЮ» спустя 44 передачи – это самая длинная комбинация в АПЛ за 3 года

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Безумное лазерное шоу перед финалом турнира в Муийон-Ле-Каптиф, которому позавидует даже Евровидение

03:22
Популярные видео
Немецкий теннисист разозлился из-за проигранного очка и швырнул ракетку в зрителей
2 297 просмотров8 ч
В Иране революция: впервые за 40 лет женщин пустили на футбол, и они заняли всю трибуну
4 232 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться