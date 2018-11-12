Гонсало Игуаин стал в «Милане» хлюпиком. Нужно взять пример с Артема Дзюбы

Ровно год назад вся Россия хлестала Артема Дзюбу. Было за что: у «Зенита» не перло совсем ничего, Дриусси с Кокориным выглядели лучше в каждом матче, а чем красивее повязывал шарф Манчини, тем уродливее действовал на поле Дзюба. Когда в Петербург перевезли героя «Тосно» и будущую легенду мемов Заболотного, это был сигнал – раз нашли однотипную замену, пора дергать, чтобы не сгнить.

Дальше у Артема была волшебная весна, 6+3 в 10 матчах за тульский «Арсенал» и красивая месть Манчини. Гениальная мотивация забрызгала Черчесова, потом саудитов, египтян и испанцев, а к середине июля накрыла всю Россию – ту же, что хлестала его осенью-2017.

Артем Дзюба в матче Испания – РоссияGetty Images

Реакция будущего капитана сборной тогда была максимально брутальной и тестостероновой: «Меня выкинули как шавку. Все потом говорили, что я только за «Тулу» и способен играть. Говорили: «Сиди и получай деньги, тебя и так не возьмут в сборную». Без спортивной ярости и злости Артема не было бы феерического ЧМ-2018, братской атмосферы в сборной, пробирающего спича перед пенальти с хорватами и слез в прямом эфире.

После героизации Дзюбы «Ювентус» окончательно определился в желаниях – перетащить в Турин Криштиану Роналду было бы слишком соблазнительно. Чтобы не попасть под кару УЕФА за ФФП, Андреа Аньелли с Беппе Мароттой открыли раздел «Основной состав» на сайте «Юве» и сыграли в мафию – наступило утро, не проснулся Гонсало Игуаин.

Пипита состроил недовольную мину и лишь пожал плечами: ничего не поделаешь, в Турине меня не хотят видеть. Аргентинец промолчал, даже когда увидел оскорбительный баннер в Неаполе: «Ты меняешь клубы чаще, чем трусы». Вот реакция Игуаина на плакат тифози «партенопеи» – 0 ударов в створ, вторая с конца точность передач из игроков старта и всего 38 касаний мяча (меньше всех из основы). Да, можно спихнуть на растренированность в августе и плотность команды Анчелотти, но Гонсало не зажегся от обидного и явно незаслуженного панча – это факт.

Уже два месяца спустя Игуаин рассказал о чувствах к «Турину», но повернул ситуацию совсем не так, как Дзюба – признался в любви к бывшей команде, партнерам, болельщикам и рассказал, как не хотел уходить. «Юве» вышвырнул меня, но я не ищу мести», – обезоруживающая цитата аргентинца, которая выдает в нем безамбициозную тряпку.

Каждый топ-футболист находит стимулы в разном. Криштиану – в том, чтобы быть самым красивым и лучшим в мире. Месси – в том, чтобы сохранять душевный комфорт. Златан – в том, чтобы оставаться богоподобным. Павел Погребняк – в том, чтобы «Динамо» отдало все долги за прошлый сезон.

Понять мотивацию Гонсало Игуаина невозможно. Да, он переходит в «Ювентус» из «Наполи» за трофеями, но не принимал никакого решения – его банально выкупили как опасного страйкера из клуба-конкурента. В сборной Пипита, как и многие, обреченно принимает функцию подыгрывающего Месси и раз за разом валится под давлением – вспомните момент в финале ЧМ-2014 и эти серии пенальти в Кубках Америки.

Гонсало в «Милане» платят вторую зарплату в Серии А – больше его 9,5 миллионов получает лишь Криштиану. От таких звезд в клубах ждут, что они перевернут всю философию и восприятие, как получилось у Ибрагимовича на «Сан-Сиро», у Пирло в новом «Ювентусе», у Бекхэма в «Гэлакси», у Агуэро в «Манчестер Сити». Игуаин не превратился в 3D-принтер голов (5 мячей за 10 игр – не то, чего ждешь от топ-форварда), не ведет за собой в нужные моменты и, больше того, срывается на судей при счете 0:2 на 83-й минуте.

Гонсало Игуаин («Милан» – «Ювентус»)Getty Images

Когда тебя выкидывают на мороз, нужно действовать в духе брошенной девушки – заняться собой, найти крутого кавалера и утереть нос бывшему при новой встрече. Игуаин же ведет себя, как типичная плакса: активно жалеет себя, грустно смотрит на пузико в зеркале и убеждает себя, что новый парень – тоже неплохой, пусть никогда не станет мультимиллионером (не сыграет в ЛЧ).

Гонсало лишь на год старше Дзюбы (через месяц 31), а значит, у него еще есть пара сезонов на то, чтобы всем доказать – он не размазня, а страйкер-убийца со стальным характером. Чтобы понять это, вовсе необязательно привозить в «Милан» Антона Заболотного.

«Милан» – «Ювентус» – 0:2

«Эй, Гонсало, ты человек-дерьмо». Толстяк Пипита все еще с нами

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