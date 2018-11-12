Макс Аллегри в четвертый раз стал лучшим тренером Серии A и превзошел Липпи, Капелло и Конте

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил награду лучшему тренеру года в Серии A. Его конкурентами за приз были экс-коуч «Наполи» Маурицио Сарри и главный тренер «Лацио» Симоне Инздаги.

Аллегри установил рекорд – он стал лучшим тренером Италии в четвертый раз, превзойдя достижения Марчелло Липпи, Фабио Капелло и Антонио Конте (у всех – по 3 награды тренеру года).

Аллегри трижды выигрывал приз в качестве тренера «Ювентуса» и один раз – в качестве тренера «Кальяри».

В прошедшем сезоне «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии.

Аллегри: «На поздних стадиях ЛЧ мы неизбежно сыграем с «Барселоной». Нам понадобится немного удачи»

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