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Юниор «Милана» зашел в раздевалку «Юве» для фото с Роналду, но в итоге засветил орган Кьеллини
Упс.
Защитник «Милана» Рауль Белланова сфотографировался с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча команд в рамках 12-го тура чемпионата Италии. 18-летний футболист специально заглянул в раздевалку «бьянконери» ради фотки с легендой.
Так получилось, что игроки ненамеренно возродили мем про друга, который портит фото. В кадр, помимо довольных лиц Беллановы и Роналду, попало и кое-что более интимное – мужское достоинство защитника «Юве» Джорджо Кьеллини.
Фотографию без цензуры можно посмотреть тут.
- «Ювентус» выиграл у «Милана» со счетом 2:0.
- Криштиану забил один из мячей. У него уже 8 голов.
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