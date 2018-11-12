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Юниор «Милана» зашел в раздевалку «Юве» для фото с Роналду, но в итоге засветил орган Кьеллини

Юниор «Милана» зашел в раздевалку «Юве» для фото с Роналду, но в итоге засветил орган Кьеллини
Eurosport

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Упс.

Защитник «Милана» Рауль Белланова сфотографировался с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча команд в рамках 12-го тура чемпионата Италии. 18-летний футболист специально заглянул в раздевалку «бьянконери» ради фотки с легендой.

Так получилось, что игроки ненамеренно возродили мем про друга, который портит фото. В кадр, помимо довольных лиц Беллановы и Роналду, попало и кое-что более интимное – мужское достоинство защитника «Юве» Джорджо Кьеллини.

Фотографию без цензуры можно посмотреть тут.

  • «Ювентус» выиграл у «Милана» со счетом 2:0.
  • Криштиану забил один из мячей. У него уже 8 голов.

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