Даниэле де Росси горячо отпраздновал гол «Ромы» на трибуне и даже поколотил сидение
Король реакций.
Эмоции ветерана помогли римлянам уложить на лопатки «Сампдорию» 11 ноября – 4:1.
35-летний Даниэле де Росси изо всех сил поддерживал «Рому» со скамейки: неистово кричал, эмоционально стучал по соседнему сиденью, дергал себя за шапку. В самом положительном смысле подтвердил стереотип о пылких итальянцах.
- 28 октября футболист «волков» получил травму на матче «Наполи» – «Рома» (1:1).
- Летом Де Росси продлил с «Ромой» контракт до 2020 года. Ради этого 35-летний игрок пошел на понижение оклада.
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