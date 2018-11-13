Эмоции ветерана помогли римлянам уложить на лопатки «Сампдорию» 11 ноября – 4:1.

35-летний Даниэле де Росси изо всех сил поддерживал «Рому» со скамейки: неистово кричал, эмоционально стучал по соседнему сиденью, дергал себя за шапку. В самом положительном смысле подтвердил стереотип о пылких итальянцах.

28 октября футболист «волков» получил травму на матче «Наполи» – «Рома» (1:1).

Летом Де Росси продлил с «Ромой» контракт до 2020 года. Ради этого 35-летний игрок пошел на понижение оклада.

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