Кейта Бальде не приедет в сборную, потому что в Сенегале отправили вызов на старую почту «Интера»

Нападающий «Интера» Кейта Бальде пропустит матчи отборочного цикла Кубка Африки-2019. Форвард оказался в заявке сборной Сенегала, но не получил официального приглашения.

L’Equipe со ссылкой на неназванные сенегальские медиа уточнил, что в африканской федерации футбола послали письмо на старый почтовый ящик «Интера». Миланский клуб не отправит Бальде в сборную, поскольку не получил уведомление о вызове вовремя. Кейта останется на базе «нерадзурри» для подготовки к следующим матчам Серии А.

Инсайдер beIN Sports Танкреди Палмери добавил, что ошибку уже признал вице-президент местной федерации Абдулайе Соу.

Отсутствие страйкера не критично для Сенегала. 17 ноября они сыграют в пятом раунде квалификации на Кубок Африки с Экваториальной Гвинеей. При этом сборная Бальде уже обеспечила себе выход на континентальный турнир.

Непонятно, за что вызывать этого футболиста – в 11 играх чемпионата Италии за «Интер» у Кейта ровно 0 голов и 1 ассист.

В 21 матчах за Сенегал бог результативности Бальде вколотил аж 4 мяча.

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