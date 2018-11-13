Getty Images

Кейта Бальде не приедет в сборную, потому что в Сенегале отправили вызов на старую почту «Интера»

Бальде не приедет в сборную, потому что в Сенегале отправили вызов на старую почту «Интера»
Eurosport

1 час назад

Ну хотя бы не почтового голубя посылали.

Нападающий «Интера» Кейта Бальде пропустит матчи отборочного цикла Кубка Африки-2019. Форвард оказался в заявке сборной Сенегала, но не получил официального приглашения.

L’Equipe со ссылкой на неназванные сенегальские медиа уточнил, что в африканской федерации футбола послали письмо на старый почтовый ящик «Интера». Миланский клуб не отправит Бальде в сборную, поскольку не получил уведомление о вызове вовремя. Кейта останется на базе «нерадзурри» для подготовки к следующим матчам Серии А.

Инсайдер beIN Sports Танкреди Палмери добавил, что ошибку уже признал вице-президент местной федерации Абдулайе Соу.

Отсутствие страйкера не критично для Сенегала. 17 ноября они сыграют в пятом раунде квалификации на Кубок Африки с Экваториальной Гвинеей. При этом сборная Бальде уже обеспечила себе выход на континентальный турнир.

  • Непонятно, за что вызывать этого футболиста – в 11 играх чемпионата Италии за «Интер» у Кейта ровно 0 голов и 1 ассист.
  • В 21 матчах за Сенегал бог результативности Бальде вколотил аж 4 мяча.

«Интер» арендовал у «Монако» Бальде с опцией выкупа за 40 миллионов евро

Eurosport в твиттере

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Радулов отпраздновал выздоровление смачной шайбой «Коламбусу»

04:56
Популярные видео
Игрок «Ванкувера» одним броском собрал обе штанги и перекладину
 864 просмотров10 ч
«Виннипег» и «Нью-Джерси» придумали 7 шайб и сочную драчку
 855 просмотровВчера в 13:33
А еще вам может понравиться