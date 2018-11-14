Eurosport
Защитник «Милана» извинился перед Джорджо Кьеллини за фото, на котором засветился его половой орган
Все запутаннее, чем кажется.
11 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл против «Милана» (2:0).
После матча юный «россонери» Рауль Белланова пошел в раздевалку к соперникам и сделал памятную фоточку с кумиром – Криштиану Роналду. Неловко, но кроме торса португальца в кадр угодило кое-что еще голое – Джорджо Кьеллини с неприкрытыми гениталиями.
Спустя некоторое время смущенный Белланова извинился перед защитником «Юве» в инстаграме.
«Я глубоко сожалею о том, что это утекло в социальные сети. Джорджо Кьеллини, извини, я ненарочно. Уверяю всех поклонников Кьеллини, я просто хотел сделать фото с чемпионом – я его даже нигде не опубликовал. Единственная ошибка, которую я совершил – показал это фото друзьям, а они уже выложили его в интернет», – раскаялся Рауль в инстаграме.
Фотографию без цензуры можно посмотреть тут.
- После этого матча «Ювентус» увеличил отрыв от преследователей до 6 очков.
- «Милан» пыхтит на пятом месте с 21 баллом.