Защитник «Милана» извинился перед Джорджо Кьеллини за фото, на котором засветился его половой орган

11 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл против «Милана» (2:0).

После матча юный «россонери» Рауль Белланова пошел в раздевалку к соперникам и сделал памятную фоточку с кумиром – Криштиану Роналду. Неловко, но кроме торса португальца в кадр угодило кое-что еще голое – Джорджо Кьеллини с неприкрытыми гениталиями.

Спустя некоторое время смущенный Белланова извинился перед защитником «Юве» в инстаграме.

«Я глубоко сожалею о том, что это утекло в социальные сети. Джорджо Кьеллини, извини, я ненарочно. Уверяю всех поклонников Кьеллини, я просто хотел сделать фото с чемпионом – я его даже нигде не опубликовал. Единственная ошибка, которую я совершил – показал это фото друзьям, а они уже выложили его в интернет», – раскаялся Рауль в инстаграме.

Фотографию без цензуры можно посмотреть тут.

После этого матча «Ювентус» увеличил отрыв от преследователей до 6 очков.

«Милан» пыхтит на пятом месте с 21 баллом.

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