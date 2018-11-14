Other Agency

Сынок Пьянича отпраздновал в стиле Криштиану Роналду, но на месте кубиков там пока только пузико

Сынок Пьянича отпраздновал в стиле Роналду, но на месте кубиков там пока только пузико
Eurosport

1 час назад

У малого все впереди.

А папа не заревновал после такого?

Маленький сын Миралема Пьянича Эдин уже знает толк в трендах: например, изучил и точь-в-точь повторил последнее громкое празднование от Криштиану Роналду. Если кто забыл – страйкер его припас для гола в ворота «Юнайтед» во время ответного матча Лиги чемпионов.

  • Криш редко забивает только в еврокубках: в Серии А португалец наколотил 8 мячей за 12 игр «бьянконери».
  • У 28-летнего Пьянича статистика хуже: один гол в 11 матчах.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Серия роскошных ударов Ронни, который предсказуемо выбил сотню

00:52
Популярные видео
Малкин создал ассист, Кросби – 2, но «Питтсбург» начал новую серию из поражений
 397 просмотров8 ч
«Баффало» и «Тампе» хватило 15 секунд, чтобы забросить по шайбе
 177 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться