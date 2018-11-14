Сынок Пьянича отпраздновал в стиле Криштиану Роналду, но на месте кубиков там пока только пузико

А папа не заревновал после такого?

Маленький сын Миралема Пьянича Эдин уже знает толк в трендах: например, изучил и точь-в-точь повторил последнее громкое празднование от Криштиану Роналду. Если кто забыл – страйкер его припас для гола в ворота «Юнайтед» во время ответного матча Лиги чемпионов.

Криш редко забивает только в еврокубках: в Серии А португалец наколотил 8 мячей за 12 игр «бьянконери».

У 28-летнего Пьянича статистика хуже: один гол в 11 матчах.

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