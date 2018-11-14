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Сынок Пьянича отпраздновал в стиле Криштиану Роналду, но на месте кубиков там пока только пузико
У малого все впереди.
А папа не заревновал после такого?
Маленький сын Миралема Пьянича Эдин уже знает толк в трендах: например, изучил и точь-в-точь повторил последнее громкое празднование от Криштиану Роналду. Если кто забыл – страйкер его припас для гола в ворота «Юнайтед» во время ответного матча Лиги чемпионов.
- Криш редко забивает только в еврокубках: в Серии А португалец наколотил 8 мячей за 12 игр «бьянконери».
- У 28-летнего Пьянича статистика хуже: один гол в 11 матчах.
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