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Фабиан Руис: «Мама не разрешает мне ездить по Неаполю из-за специфического стиля вождения»
Ути-пути.
Иногда футболисты в чужом чемпионате сталкиваются с чем-то посложнее местного диалекта и культуры. Например, полузащитник «Наполи» Фабиан Руис – у него сложности с восприятием итальянской реальности на дорогах.
«Я теряю родной акцент, мне нужно наведываться в Андалусию чаще. Мама не разрешает мне ездить по Неаполю на авто, она боится. Рано или поздно ты привыкаешь к неаполитанскому стилю вождения, который специфичен. Я отдал свою машину брату, но арендовал тачку здесь», – рассказал Руис радиостанции Onda Cero, передает Football Italia.
- Руиса тренеру «Наполи» рекомендовал брат Карло Анчелотти Давиде.
- 22-летний испанец перешел в итальянский клуб летом 2018-го из «Бетиса». Контракт рассчитан до 2023 года.
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