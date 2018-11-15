Фабиан Руис: «Мама не разрешает мне ездить по Неаполю из-за специфического стиля вождения»

Иногда футболисты в чужом чемпионате сталкиваются с чем-то посложнее местного диалекта и культуры. Например, полузащитник «Наполи» Фабиан Руис – у него сложности с восприятием итальянской реальности на дорогах.

«Я теряю родной акцент, мне нужно наведываться в Андалусию чаще. Мама не разрешает мне ездить по Неаполю на авто, она боится. Рано или поздно ты привыкаешь к неаполитанскому стилю вождения, который специфичен. Я отдал свою машину брату, но арендовал тачку здесь», – рассказал Руис радиостанции Onda Cero, передает Football Italia.

Руиса тренеру «Наполи» рекомендовал брат Карло Анчелотти Давиде.

22-летний испанец перешел в итальянский клуб летом 2018-го из «Бетиса». Контракт рассчитан до 2023 года.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме