Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес после двух лет отношений официально станут парой.

Daily Mail со ссылкой на португальское издание Correio da Manha сообщает, что португалец сделал Джорджине предложение. Девушка ответила согласием. Анонимный источник цитирует: «Немногие знают детали. Все, что известно – Джио [Джорджина] уже примерила несколько свадебных платьев».

Роналду и Джорджина начали встречаться в июне 2016 года.

У них четверо детей, среди которых один общий – годовалая дочь Алана Мартина.

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