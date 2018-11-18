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«Не надо цветов, пусть вместо них будут голы Роналду». Необычная предсмертная просьба фаната «Юве»

«Не надо цветов, пусть вместо них будут голы Роналду». Необычная предсмертная просьба фаната «Юве»
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Для него футбол важнее атрибутов.

15 ноября скончался известный фанат «Ювентуса» 77-летний Марио Стефанини по прозвищу «Il Doro».

По итальянской традиции об этом напечатали объявление, в котором содержалось необычная просьба покойного: «Не приносите цветы, пусть вместо них будут голы Криштиану Роналду».

  • У Роналду восемь мячей в 12 матчах Серии А. Он перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала» за 112 миллионов евро.
  • Ближайший матч «Ювентус» проведет 24 ноября дома против СПАЛ.
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