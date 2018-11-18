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«Не надо цветов, пусть вместо них будут голы Роналду». Необычная предсмертная просьба фаната «Юве»
Для него футбол важнее атрибутов.
15 ноября скончался известный фанат «Ювентуса» 77-летний Марио Стефанини по прозвищу «Il Doro».
По итальянской традиции об этом напечатали объявление, в котором содержалось необычная просьба покойного: «Не приносите цветы, пусть вместо них будут голы Криштиану Роналду».
- У Роналду восемь мячей в 12 матчах Серии А. Он перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала» за 112 миллионов евро.
- Ближайший матч «Ювентус» проведет 24 ноября дома против СПАЛ.
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