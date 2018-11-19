Кшиштоф Пёнтек: «Изучал партнеров по «Дженоа» через PlayStation»

Форвард «Дженоа» Кшиштоф Пёнтек, который лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Италии, рассказал о старте пребывания в генуэзском клубе.

«Когда я перешел в «Дженоа», никто из моих одноклубников не знал обо мне, во всяком случае мне хотелось в это верить. Я сказал себе: «Раз они не знают, что я забил 21 гол, отличившись почти в каждой игре, то, возможно, и защитники соперников этого не знают». Я получил преимущество из-за неизвестности. Хотя я тоже не знал футболистов «Дженоа». Когда перешел сюда, то включил PlayStation, чтобы узнать о них», – цитирует Пёнтека Corriere della Sera.

23-летний страйкер забил 9 мячей в 12 матчах Серии А-2018/19.

В Италию он перебрался из польской «Краковии».

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