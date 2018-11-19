Игрок «Юве» Джорджо Кьеллини: «Мы с Криштиану Роналду можем играть до 40 лет, но лично я не буду»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, как тренируется главная звезда туринцев Криштиану Роналду.

«Сможем ли мы с Роналду играть до 40 лет? Да, хотя я не думаю, что лично я это сделаю. Дело не в том, что Криштиану первым приходит на тренировки, а в том, как он работает: он заставляет партнеров становится лучше.

Более того, Криштиану – очень умный парень. Он приехал в другую лигу, в другую страну, но сразу попытался понять атмосферу города и интегрироваться», – сказал Кьеллини Tuttosport.

Роналду перешел в «Юве» летом за 112 миллионов евро.

34-летний Кьеллини выступает за туринский клуб с 2005 года.

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