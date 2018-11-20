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На улицах Милана появилось двусмысленное граффити с Криштиану Роналду в радужных трусах
С, кхм, красноречивым названием.
Автор явно не задумывался над глубиной подтекста.
На одной из городских стен Милана появилось изображение форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Из предметов одежды на нарисованном Крише только трусы цвета радуги – или официального цвета ЛГБТ-сообщества. Художник назвал произведение «Секрет Роналду». Тем не менее, некоторое время назад Криштиану сделал предложние своей подруге Джорджине Родригес, и та ответила согласием.
- 33-летний Криштиану Роналду встречается с Джорджиной с лета 2016-го. У них есть общая дочь.
- Ранее португальца неоднократно подозревали в гомосексуальных связях.
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