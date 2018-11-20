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Марко Фассоне: «Президент «Милана» хотел купить Криштиану Роналду в 2017 году»

Фассоне: «Президент «Милана» хотел купить Роналду в 2017 году»
Eurosport

28 мин. назад

Интересно пофантазировать на этот счет.

Экс-СЕО «Милана» Марко Фассоне поделился интереснейшим инсайдом из своего красно-черного прошлого.

«Да, Йонгхон Ли (экс-президент «россонери») хотел купить Криштиану Роналду в «Милан». Он был уверен, что футболист взорвет китайский рынок. А Роналду хотел покинуть Мадрид – и тогда, в июле 2017-го, я встретился с его агентом Мендешем, чтобы обсудить все детали. Именно тогда я объяснил боссу, что пора прекращать об этом мечтать – Роналду слишком дорогой для нас. Думаю, на тот момент в «Милане» подобрался идеальный состав совета директоров: в то время держали в обороте более 20 млн евро», – цитирует интервью Фассоне Il Sole 24 Ore Football Italia.

  • Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года за 112 млн евро. Его контракт рассчитан до 2022-го.
  • На счету португальца 9 голов и 6 асисстов в 15 матчах за «бьянконери», одну банку Криш положил как раз «Милану».
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