La Gazzetta dello Sport: Златан Ибрагимович запросил у «Милана» 2 миллиона евро за полгода

Кажется, 37-летнему шведу приелся чемпионат США – лучшим новичком он стал, а «Лос-Анджелес Гэлакси» не вышел в плей-офф MLS.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в Италии уже состоялась встреча агента Златана Мино Райолы с техническим директором «Милана» Леонардо. В ходе дискуссии выяснилось, что Ибра готов подписать контракт с «россонери» на полгода и окладом в 2 миллиона евро, а также с опцией продления. «Милан» официальной позиции пока не озвучил.

Статистика Златана Ибрагимовича в регулярном сезоне MLS-2018/19: 22 гола и 6 ассистов.

Швед провел в «Милане» два сезона – 2010/11 и 2011/12.

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