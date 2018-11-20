Getty Images

La Gazzetta dello Sport: Златан Ибрагимович запросил у «Милана» 2 миллиона евро за полгода

La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович запросил у «Милана» 2 миллиона евро за полгода
Eurosport

1 час назад

Представляете, если Криш и Златан сыграют в одной лиге?

Кажется, 37-летнему шведу приелся чемпионат США – лучшим новичком он стал, а «Лос-Анджелес Гэлакси» не вышел в плей-офф MLS.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в Италии уже состоялась встреча агента Златана Мино Райолы с техническим директором «Милана» Леонардо. В ходе дискуссии выяснилось, что Ибра готов подписать контракт с «россонери» на полгода и окладом в 2 миллиона евро, а также с опцией продления. «Милан» официальной позиции пока не озвучил.

  • Статистика Златана Ибрагимовича в регулярном сезоне MLS-2018/19: 22 гола и 6 ассистов.
  • Швед провел в «Милане» два сезона – 2010/11 и 2011/12.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Вегас» был настолько ужасен, что пропустил 7 шайб за 24 минуты

03:24
Популярные видео
«Вашингтон» летел «Монреалю» 2:4, но великий Овечкин сподвиг товарищей на камбэк
 594 просмотров3 ч
У Радулова выдался насыщенный матч против «Рейнджерс» – он покушал банан и мощно грохнулся об лед
 165 просмотров1 ч
А еще вам может понравиться