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Тьяго Мотта: «Моуринью не ищет красоты в футболе, он ищет врага. Если врага нет, он его создаст»

Мотта: «Моуринью не ищет красоты в футболе, он ищет врага. Если врага нет, он его создаст»
Eurosport

53 мин. назад

Итальянский бразилец кратко сформулировал всю философию Жозе.

Бывший игрок «Интера» Тьяго Мотта рассказал о совместной работе с Жозе Моуринью.

«У Жозе есть две стороны. Он счастлив, когда побеждает, и очень злится, если проигрывает. Если команда действовала хорошо, но проиграла, то Моуринью не найдет ничего позитивного. Если при плохой игре мы побеждали, то он был доволен.

Он не ищет красоты в футболе, он ищет врага. Если врага нет, он его создаст. Помню, «Интер» лидировал с отрывом в 11 очков, после чего мы проиграли и сыграли вничью. На следующий день Моуринью провел пресс-конференцию, на которой разнес всех: Галлиани, «Милан», «Рому», судей, «Ювентус». Ему нужно было освежить атмосферу», – цитирует Мотту Goal.

  • Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год.
  • За эти 2 сезона «Интер» выиграл 2 чемпионата Италии, Кубок и Суперкубок страны, а еще взял Лигу чемпионов-2009/10.
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