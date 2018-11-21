Криштиану Роналду задал мощнейший тренд. Марсело и еще 3 игрока «Реала» могут перейти в «Ювентус»

3 апреля Криштиану врезал «Ювентусу» бисиклетой и пробил ачивку имени Роналдиньо – аплодисменты на чужом стадионе. Овации Турина настолько шокировали португальца, что он поручил агенту Мендешу проработать летний трансфер из «Реала» в «синьору». Криш понимал: там его будут любить, ценить и поддерживать, а не просто выкачивать голы, как в Мадриде.

Продюсер Жорже оформил все по красоте. Быстрые переговоры, минимум торга, никаких скандалов – Роналду получил полосатую форму еще до завершения чемпионата мира. Оба клуба считали сделку выгодной: «Юве» приготовился брать ЛЧ, а «Реал» загордился, что срубил за 33-летнего страйкера больше 100 млн евро.

Криштиану Роналду на встрече с фанатами «Ювентуса»Getty Images

Самое веселое началось осенью. «Мадрид» не купил никого взамен КриРо, тотально поплыл уже к октябрю, затем слил Класико, уволил тренера и очутился в острейшей турбулентности – сейчас уже никто не знает, как завершится следующий матч «бланкос». При Солари команда вроде бы ожила, но всплеск легко может быть краткосрочным – настолько глубокие кризисы не лечатся так быстро.

У «Ювентуса» и Криша все наоборот. «Синьора» привычно громит всех в Серии А и явно займет первое место в группе ЛЧ. Роналду слегка забуксовал на старте, но вскоре проснулся и раздал огня: за последние 12 матчей у него нет гола или ассиста только в двух – против «Валенсии» (тупейшее удаление) и с «МЮ» в гостях («Юве» все равно победил). А так – 9 мячей, 4 паса и экстаз всего Турина. Криша обожают и фанаты, и боссы, и партнеры: например, Кьеллини, Пьянич и Куадрадо уже сказали, что Роналду феноменален даже на тренировках. Их безумно восхищает бешеное упорство от человека, который выиграл все. Никто уже и не вспоминает о зарплате Криша, потому что португалец пашет на все 30 млн евро, до последнего цента.

Сам Роналду тоже счастлив. Он получил ту лояльность, которой ему не хватало в «Реале». Там бы Перес сказал: «Хм, древний секс-скандал? Это плохо для нас, признавайся во всем как можно быстрее, нам проблемы не нужны, мы важный бренд». Здесь же менеджеры побеседовали с Кришем, встали на его сторону и фактически заглушили всю медийную истерику. Кроме того, туринцы подобрали Кришу лучший дом в городе (восемь спален, теннисные корты, тайные выходы) и красиво поздравили с рекордом (400 голов в лигах), несмотря на то, что почти все мячи он вонзал не за «Юве».

Криш правда выглядит заряженным и мотивированным. Он хочет стать легендой еще одного клуба, а для этого нужно просто выиграть с «Юве» ЛЧ. Шикарный стимул, который подпитывает этого киборга каждый день.

Больше всего удивляет, что КриРо вдохновил не только туринских, но и бывших одноклубников. Главный тренд осени – игроки «бланкос» мечтают о переходе в «Ювентус». Вероятно, они наслушались рассказов Криша и Хедиры (черно-белый с 2015-го) о том, как круто все устроено в этом клубе.

Раньше всех заторопился Марсело. В «Реале» он как раз общался с Роналду чаще всех, поэтому все логично: бразилец слегка устал от «Мадрида» и заскучал по другу. 10 лет на одном месте – слишком долго, особенно для латиноамериканцев, которые могут словить депрессию в любую секунду. Разумеется, публично Марсело все отрицает, но очевидно, что «Реалу» придется напрячься, чтобы удержать латераля.

Дальше – Модрич. Хорват – конкретная цель «Юве». Во-первых, чтобы Лука не достался «Интеру», который тоже его ласкает. Во-вторых, чтобы собрать лучшую полузащиту в мире. В-третьих, чтобы подписать еще одного человека с опытом триумфа в ЛЧ.

Следующий – Асенсио. Похоже, он сам чувствует, что не прогрессирует и пока не тянет на роль нового Криша. Так что разумнее метнуться в Италию, окрепнуть, а потом ехать куда-то уже в статусе готового лидера.

Последний кандидат самый логичный – Кейлор Навас. Костариканец вытащил «Мадриду» три ЛЧ, но его безжалостно заменили раскрученным Куртуа. Теперь Кейлор просится в «Юве», но пока непонятно, нужен ли он Аллегри.

Марсело и Лука Модрич («Реал»)Getty Images

Массовая миграция едва ли возможна, но парочку игроков «Юве» при желании точно прикарманит. Здесь все решат как рекомендации Роналду, так и амбиции Турина. Сейчас в мире нет ни одного клуба, который так настойчиво шагает к Кубку чемпионов. В АПЛ свои разборки, «Бавария» стагнирует и платит старикам, «Барса» не так давно уже брала ЛЧ, а «Сен-Жермен» скован финансовым фэйр-плей.

Зато у «Ювентуса» порядок и с деньгами, и с тренером, и с составом. Сейчас мадридисты понимают: даже если они вдруг выиграют ЛЧ в четвертый раз подряд, эмоций будет еще меньше, чем в 2018-м, когда очередной титул отмечали очень скромно.

Так не круче ли поехать в Италию и подарить праздник тем, кто давно его ждет? А заодно и себе – ведь выходить на новый уровень всегда престижнее, чем ставить рекорды на старом.

Другие тексты Павла Городницкого о Крише и «Реале»:

«Реалу» не нужны ни Неймар, ни Мбаппе. Звезды превратят клуб в реалити-шоу

Ибрагимович прилетит и спасет «Реал». Или не Златан

Следи за нами в твиттере и узнавай главные новости первым