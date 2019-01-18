«Даже собака ее не захотела бы». Новые факты в деле Криштиану Роналду об изнасиловании

Поразительно, как быстро люди забыли о том, что Криштиану Роналду – возможный преступник и заметающий следы насильник. Кэтрин Майорга в конце сентября 2018-го ворвалась в инфопространство, как внедорожник Игоря Верника – в пешеходную зону Камергерского переулка. Признание в страданиях американки Der Spiegel нарисовал очень круто. Затем леди еще чуть-чуть пошумела через адвокатов, но ответная медиаволна от «Ювентуса» накрыла ее с головой.

С первого заявления прошло больше трех месяцев, но темы нет в публичном пространстве. Более того, даже в статьях о Роналду на русской, португальской и английской Википедии нет ни слова о Майорге, хотя это важная часть его биографии – безотносительно того, правда это или нет.

Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Искусственно в тренды дело Криштиану вернула его бывшая. Джасмин Леннард, участница британских реалити «Сделай меня супермоделью» и «Звездный Большой брат», посмотрела документалку про рэпера R.Kelly, которого обвиняют в насилии, и выстрелила серией твитов: «Тошно, что люди так очаровались этим певцом и не замечали гнусных актов педофилии. Поэтому после долгих раздумий я обращаюсь к Кэтрин Майорге и ее юристам – у меня для вас полезная информация, свяжитесь со мной».

Следующую 61 минуту девушка пуляла сообщение за сообщением и отвечала на вопросы, как оппозиционный политик на дебатах. «Роналду говорил, что если буду встречаться с другим или выйду из дома, то он украдет меня, порежет на кусочки и выбросит мое тело в сумке в реку. Да, у меня есть доказательства. Он психопат», – шокировала читателей Леннард.

Дальше Джасмин пошла по методичке Дарьи Глушаковой. Через два дня она удалила аккаунт, но быстро вернулась и выложила запись разговора с Роналду. В нем похожий на Криша голос с сильным акцентом говорит про ЛГБТ («Быть геем или лесбиянкой отвратительно, это против Господа»), евреев и даже поп-певицу Тулису. «Я бы даже своей собаке не давал ее [как сексуальный объект], не говоря уже обо мне», – признавался по телефону тенор, напоминающий Роналду. Записи девушка объяснила часовым интервью, которое брала у футболиста для The Mirror.

Конечно, команда Криштиану опровергла, что португалец разговаривал и вообще встречался с Леннард, а аудиофайлы – подделка. «Лжец, – закипела мадам. – Мы встречались в клубе Villa, есть видео. Я забирала его из отеля в Беверли-Хиллз, и есть видео. Он был у меня дома в Лос-Анджелесе, и есть видео. Я была на его матчах, и есть фото».

Джасмин не опровергала ничего через суд, потому что лежала в госпитале и ждала операцию (не пластическую), но сыпала историями с больничной койки. «Однажды он написал: «Смотрю в зеркало и вижу лучшего футболиста в мире». Я ответила: «За твоей спиной стоит Месси?» Он не понял шутки», – согласитесь, очень похоже на того Роналду, которого мы знаем по другим рассказам.

Через два дня после первых твитов британской селебы расследование зашевелилось. Авторитетный The Wall Street Journal написал, что власти Лас-Вегаса запросят ДНК Роналду для сравнения с найденным на платье Майорги. Ордер уже отправили судебной системе Италии. Адвокат Криша тут же прокомментировал, что образцы, конечно, совпадут, ведь футболист не отрицает секс с Кэтрин: «Господин Роналду всегда утверждал, что произошедшее в 2009-м носило взаимный характер».

Питер Кристиансен также уточнил несколько деталей по сливам в Football Leaks. «Хотя мой клиент не отрицает наличие договора о неразглашении, его мотивацию перевернули с ног на голову. Ему посоветовали решить этот вопрос частным образом, чтобы не разрушать добытую упорным трудом репутацию. Без признаний вины или других скрытых мотивов», – подтвердил адвокат Криштиану.

Еще через четыре дня на Sports Illustrated вышел гигантский материал с заголовком «Последствия запроса ДНК Роналду от полиции Лас-Вегаса». Его написал правовой аналитик SI Майкл Макканн, замдекана юрфака университета Нью-Гэмпшира.

Автор указывает на несколько факторов дела. Во-первых, за Криштиану играет то, что копы не выдвинули обвинений в 2009-м – вероятно, побоялись связываться со знаменитостью. Во-вторых, опять же время. Неизвестно, в каком состоянии сохранились доказательства, ведь Майорга обязалась их уничтожить по договоренности с португальцем, а свидетели могут забывать детали десятилетней давности.

В-третьих, разница в расстоянии. Пункт об экстрадиции Конституции США обязывает выдавать лиц, скрывающихся от правосудия, штатам, но не другим государствам. На это власти Лас-Вегаса должны получить одобрение суда в Турине. В-четвертых, если следы ДНК Роналду совпадут с найденными, то ничего страшного не случится. Но если сперма на платье Кэтрин будет принадлежать другому мужчине, то это укрепит позиции адвокатов португальца. Вероятно, они будут настаивать, что травмы девушке нанес другой половой партнер, бывший с ней в ту ночь.

Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Важной проблемой станет и присутствие футболиста в Штатах. Судья из Лас-Вегаса не может принудить Криша приехать в США, для этого ему понадобится разрешение властей Турина. Но даже в случае разрешения экстрадиция невозможна без участия Госдепа Соединенных Штатов. Если португальцу предъявят обвинение, пишет Макканн, то он обжалует решение об экстрадиции, напирая на расследование 2009 года и ровно ноль реакций со стороны полиции. Теперь же Кэтрин Майорга становится публичной фигурой, которой выгодна огласка и громкое дело со знаменитым футболистом.

И даже при готовом уголовном обвинении и вызове в зал суда Криштиану все равно может отказаться от приезда в суд. Все заседания в Вегасе по закону штата Невады не проводят заочно, чтобы гарантировать права всех участников на справедливое разбирательство. В этом случае городская прокуратура приостановит процесс экстрадиции и затянет судебный случай на неопределенный срок, – считает Макканн.

Безусловно, в этом деле еще остались странности. Почему молчит Майорга с адвокатами? Почему Леннард на ЧМ-2018 публично радовалась голам Роналду испанцам, а спустя полгода называет его чудовищем и психопатом? Почему Криштиану согласился на уговоры юристов и подписал конфиденциальный договор с Майоргой? Ответов нет, но выясняется, что от них легко можно уйти. Всего-то и нужно – не приезжать в Лас-Вегас и оттягивать дело по максимуму.

«Он примерно 30 секунд умолял потрогать его пенис». Как развивался скандал Роналду с изнасилованием

Роналду грозит пожизненное. Но почему об изнасиловании Майорги все молчат?

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой