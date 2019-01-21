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Отложи все понедельничные дела и посмотри гол новичка «Фиорентины». Он за гранью крутости

Отложи все понедельничные дела и посмотри гол новичка «Фиорентины». Он за гранью крутости
Eurosport

18 ч. назад

«Фиалки» нашли нового Салаха.

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Сампдорией» – 3:3.

Два мяча в ворота «Сампдории» забил колумбийский нападающий «фиалок» Луис Муриэль. Второй гол получился особенно крутым: новичок «Фио» обыграл двух соперников, со своей половины поля умчался к воротам и точно пробил в дальний угол.

Впрочем, первый мяч Муриэля в прошедшей игре тоже получился из разряда «топ».

  • Муриэль проводил первый матч за «Фиорентину». «Фиалки» взяли его в аренду у «Севильи» до конца сезона с правом выкупа.
  • «Фиорентина» идет на 10-й строчке в турнирной таблице, «Сампдория» – на 8-й.

Сэйв Доннаруммы на 93-й минуте матча со СПАЛ, которым он вернул любовь фанатов «Милана»

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