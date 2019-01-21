Отложи все понедельничные дела и посмотри гол новичка «Фиорентины». Он за гранью крутости

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле сыграла вничью с «Сампдорией» – 3:3.

Два мяча в ворота «Сампдории» забил колумбийский нападающий «фиалок» Луис Муриэль. Второй гол получился особенно крутым: новичок «Фио» обыграл двух соперников, со своей половины поля умчался к воротам и точно пробил в дальний угол.

Впрочем, первый мяч Муриэля в прошедшей игре тоже получился из разряда «топ».

Муриэль проводил первый матч за «Фиорентину». «Фиалки» взяли его в аренду у «Севильи» до конца сезона с правом выкупа.

«Фиорентина» идет на 10-й строчке в турнирной таблице, «Сампдория» – на 8-й.

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