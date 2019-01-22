39-летний вратарь «Кьево» включил супермена и достал пенальти от Криштиану Роналду из самого угла
Оторваться от Сапаты и Квальяреллы не получилось.
Голкипер «Кьево» Стефано Соррентино взял пенальти от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче Серии А.
Итальянский суперветеран угадал направление удара португальца и вытащил мяч в красивом прыжке, не дав туринцам довести счет до крупного («Кьево» к тому моменту уже уступал со счетом 0:2).
- 29 марта Соррентино исполнится 40 лет.
- Криштиану делит лидерство в бомбардирской гонке с Дуваной Сапатой и Фабио Квальяреллой – у трех страйкеров по 14 забитых мячей.
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