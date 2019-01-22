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Лукас Пакета отметил дебют в Серии А за «Милан» эстетской радугой

Пакета отметил дебют в Серии А за «Милан» эстетской радугой
Eurosport

14 ч. назад

По крайней мере, с техникой у парня все в порядке.

21-летний бразилец Лукас Пакета дебютировал за «Милан» в Серии А в матче с «Дженоа» и сразу отметился крутым скиллом.

В одном из эпизодов во второй тайме Лукас эффектно обыграл футболиста генуэзского клуба с помощью проброса мяча радугой.

  • Пакета перешел в миланский клуб в январе и подписал контракт до 2023 года.
  • Его дебют за «россонери» состоялся в матче Кубка Италии против «Сампдории».
  • Бразилец с 2016 года играл за первую команду «Фламенго». В 2018-м он дебютировал в сборной Бразилии.
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