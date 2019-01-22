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Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси. Теперь по нереализованным пенальти

Криштиану сравнялся с Месси. Теперь по нереализованным пенальти
Eurosport

12 ч. назад

Снова вместе, снова рядом.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ворота «Кьево» в матче чемпионата Италии.

Этот удар стал для Криштиану 25-м, смазанным с точки. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Португалец за карьеру пробил 139 пенальти, аргентинец – 108. Этот показатель включает в себя и удары в послематчевых сериях.

  • Криштиану делит лидерство в бомбардирской гонке с Дуваной Сапатой и Фабио Квальяреллой – у трех страйкеров по 14 забитых мячей.
  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
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