Getty Images

Криштиану Роналду приехал с Джорджиной на суд и договорился о штрафе в 18,8 млн евро

Роналду приехал с Джорджиной на суд и договорился о штрафе в 18,8 млн евро
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

Эпопея закончилась.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заключил сделку с мадридским судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Португалец заплатит в испанскую казну 18,8 миллионов евро штрафа и отделается двухлетним условным сроком. Заседание продолжалось всего несколько минут, поскольку Роналду согласился с сделкой, предложенной прокурорами. На суд он приехал вместе с девушкой Джорджиной Родригес, сообщает BBC.

  • Криштиану использовал созданную в 2010 году бизнес-структуру для сокрытия реальных доходов от реализации имиджевых прав
  • В случае повторного нарушения налогового законодательства Роналду грозит реальный срок.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - «Надаль сражался с Чиличем почти 4 часа, но проиграл правому бедру». Как боги тенниса бились на АО

03:25
Популярные видео
«Бог не может быть побежден простым смертным греком». Макинрой посвятил песню поражению Федерера
1 829 просмотров11 ч
От Надаля до Надаля. Рафа открыл и закрыл мощный хит-парад ударов девятого дня
4 251 просмотров8 ч