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Криштиану Роналду приехал с Джорджиной на суд и договорился о штрафе в 18,8 млн евро
Эпопея закончилась.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заключил сделку с мадридским судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Португалец заплатит в испанскую казну 18,8 миллионов евро штрафа и отделается двухлетним условным сроком. Заседание продолжалось всего несколько минут, поскольку Роналду согласился с сделкой, предложенной прокурорами. На суд он приехал вместе с девушкой Джорджиной Родригес, сообщает BBC.
- Криштиану использовал созданную в 2010 году бизнес-структуру для сокрытия реальных доходов от реализации имиджевых прав
- В случае повторного нарушения налогового законодательства Роналду грозит реальный срок.
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