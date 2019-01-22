Reuters

Ok Diario: Марсело рассказал руководству «Реала» о желании присоединиться к Роналду в «Ювентусе»

Ok Diario: Марсело рассказал руководству «Реала» о желании присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
Eurosport

6 ч. назад

Стало скучно без дружбана.

Защитник «Реала» Марсело объявил о желании уйти в «Ювентус».

Об этом пишет редактор издания Ok Diario, который передал слова бразильца руководству клуба: «Если «Ювентус» сделает предложение, отпустите меня». Марсело доиграет до конца сезона, но планирует переехать к другу Роналду летом.

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