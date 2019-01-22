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Роналду поспорил с Аллегри, что забьет все пенальти в сезоне. И уже проиграл

Роналду поспорил с Аллегри, что забьет все пенальти в сезоне. И уже проиграл
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Теперь португалец должен коучу немного денег.

Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что перед началом сезона заключил спор с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

33-летний португалец заявил, что забьет все пенальти в течение сезона, а Аллегри поставил на то, что этого не произойдет.

«Это правда: я поспорил с тренером, что забью все пенальти в нынешнем сезоне. Я готов отдать ему то, что проспорил.

Я счастлив осознавать, что мой вклад в игру ценится моим тренером и моими партнерами. Они приняли меня очень хорошо, и я надеюсь отплатить им за доверие и поддержку усердной работой», – приводит слова Криштиану Independent.

  • Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Кьево» (3:0).
  • В Серии A-2018/19 Криш провел 20 матчей и забил 14 мячей.
  • Сумма, на которую поспорили Роналду и Аллегри, не уточняется.

Роналду приехал с Джорджиной на суд и договорился о штрафе в 18,8 млн евро

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