Getty Images
Роналду поспорил с Аллегри, что забьет все пенальти в сезоне. И уже проиграл
Теперь португалец должен коучу немного денег.
Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что перед началом сезона заключил спор с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.
33-летний португалец заявил, что забьет все пенальти в течение сезона, а Аллегри поставил на то, что этого не произойдет.
«Это правда: я поспорил с тренером, что забью все пенальти в нынешнем сезоне. Я готов отдать ему то, что проспорил.
Я счастлив осознавать, что мой вклад в игру ценится моим тренером и моими партнерами. Они приняли меня очень хорошо, и я надеюсь отплатить им за доверие и поддержку усердной работой», – приводит слова Криштиану Independent.
- Роналду не реализовал пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии против «Кьево» (3:0).
- В Серии A-2018/19 Криш провел 20 матчей и забил 14 мячей.
- Сумма, на которую поспорили Роналду и Аллегри, не уточняется.
Роналду приехал с Джорджиной на суд и договорился о штрафе в 18,8 млн евро