В разгар поисков Эмилиано Салы Криштиану Роналду выложил в соцсети, возможно, не самое уместное фото

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил свое жизнерадостное фото с борта самолета в тот момент, когда уже было известно о трагедии новичка «Кардиффа» Эмилиано Салы.

Португалец оформил пост при помощи трех позитивных смайликов и опубликовал его накануне днем. В комментариях – ад.

Джет с Салой вылетел из Франции в понедельник в 19:15 по местному времени; спустя 45 минут связь с самолетом пропала. Поиски самолета продолжаются.

«Кардифф Сити» приобрел Эмилиано у «Нанта» за 20 миллионов евро – рекордно дорогой трансфер клуба.

В 19 матчах Лиги 1 Сала оформил 12+2.

Самолет с самым дорогим новичком «Кардиффа» пропал над Ла-Маншем. Что известно о возможной трагедии

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