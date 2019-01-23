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В разгар поисков Эмилиано Салы Криштиану Роналду выложил в соцсети, возможно, не самое уместное фото
В комментариях Криша уже казнили.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил свое жизнерадостное фото с борта самолета в тот момент, когда уже было известно о трагедии новичка «Кардиффа» Эмилиано Салы.
Португалец оформил пост при помощи трех позитивных смайликов и опубликовал его накануне днем. В комментариях – ад.
- Джет с Салой вылетел из Франции в понедельник в 19:15 по местному времени; спустя 45 минут связь с самолетом пропала. Поиски самолета продолжаются.
- «Кардифф Сити» приобрел Эмилиано у «Нанта» за 20 миллионов евро – рекордно дорогой трансфер клуба.
- В 19 матчах Лиги 1 Сала оформил 12+2.
Самолет с самым дорогим новичком «Кардиффа» пропал над Ла-Маншем. Что известно о возможной трагедии
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